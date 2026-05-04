Julian Nagelsmann non rinuncia mai alle sue sneaker preferite

Julian Nagelsmann è noto per indossare frequentemente le sue sneaker preferite, un dettaglio che spesso cattura l'attenzione durante le sue apparizioni pubbliche. Le sue scelte di calzature sono state osservate più volte in diverse occasioni ufficiali e incontri con i media. La sua passione per le scarpe sportive è evidente e si manifesta anche nelle foto scattate durante gli eventi pubblici. GQ Italia ha selezionato alcuni prodotti tra le sue preferenze, che possono essere acquistati tramite link affiliati.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Quando gioca la nazionale tedesca, Julian Nagelsmann se ne sta tutto concentrato nella sua area tecnica. Ultimamente è stato avvistato più volte mentre indossava uno specifico modello di sneaker adidas. Che si tratti dell’amichevole contro il Ghana o la Svizzera, Nagelsmann ha puntato sulla Campus ST marrone chiaro, una sneaker classica dalla suola rialzata. Il look del commissario tecnico tedesco rimane nel complesso essenziale e funzionale. Niente esperimenti, ma un guardaroba sobrio e sportivo con influenze streetwear.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Julian Nagelsmann non rinuncia mai alle sue sneaker preferite Notizie correlate Leggi anche: Ecco perché le tue sneaker preferite adesso costano quanto un mese di affitto Leggi anche: Carlos Sainz svela perché le nuove regole F1 2026 sono tra le sue preferite. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Julian Nagelsmann non rinuncia mai alle sue sneaker adidas preferite. Julian Nagelsmann non rinuncia mai alle sue sneaker adidas preferitePer le sue apparizioni a bordo campo il commissario tecnico della Nazionale di calcio tedesca punta su un modello adidas intramontabile che sembra fatto apposta per lui ... gqitalia.it Ehefrau Lena gibt Julian Nagelsmann extreme RückendeckungMeist spricht Julian Nagelsmann (38) in der Öffentlichkeit über Fußball. Jetzt gibt der Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft einen seltenen Einblick in sein Privatleben. Natürlich geht es ... de.nachrichten.yahoo.com