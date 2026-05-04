Joao Pedro stop di petto e rovesciata | guarda il gol capolavoro
Nel match perso contro il Nottingham Forest, il Chelsea ha trovato un solo momento da ricordare grazie a João Pedro, che nel recupero mette a segno un gol spettacolare. L’attaccante brasiliano controlla il pallone con uno stop di petto e poi conclude con una rovesciata, regalando un’azione di grande tecnica. La rete rappresenta l’unico punto a favore di una partita difficile per la squadra londinese.
Nel ko contro il Nottingham Forest, il Chelsea trova un’unica nota positiva: João Pedro. L’attaccante brasiliano realizza un gol spettacolare nel recupero con stop di petto e rovesciata, regalando un lampo di classe in una gara complicata. Negli highlights, la giocata che salva l’orgoglio dei Blues, a secco di reti da diverse partite e ormai fuori dalla corsa Champions.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Bologna-Brann 1-0, gli highlights: guarda il gol di Joao MarioJoao Mario, arrivato a gennaio dalla Juventus, decide la sfida contro il Brann e trascina il Bologna agli ottavi di Europa League.
Leggi anche: João Pedro vince il premio per il gol del mese di marzo con il Chelsea.
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Enzo Fernandez porta in finale il Chelsea: 1-0 al Leeds United; Sinner-Jodar, le stelle del Real Madrid in tribuna: da Bellingham a Courtois e la leggenda Raul; Il pm dell'inchiesta arbitri Ascione cambia incarico: sarà Procuratore europeo; Los obstáculos que se le presentan al Barcelona en el mercado de pases.
Cagliari, Joao Pedro rischia 4 anni di stopÈ cominciata l'udienza davanti al Tribunale nazionale antidoping di Joao Pedro. L'attaccante brasiliano del Cagliari, accompagnato dal presidente Tommaso Giulini e dai legali, è arrivato da poco ... ilmessaggero.it
Fenerbahce, brutto infortunio per Joao Pedro: stop massimo di tre mesi per l'ex CagliariBrutto infortunio per Joao Pedro. Come riportato da Fanatik, l'attaccante del Fenerbahce si è infortunato al 70' dell'amichevole contro il Rayo Vallecano. Il club turco ha comunicato che, dopo la ... tuttomercatoweb.com
La sblocca subito Awoniyi, cementa il risultato Igor Jesus dal dischetto e cala il tris ancora Awoniyi. Joao Pedro segna un gol meraviglioso in rovesciata, ma è solo il gol della bandiera. x.com
Il post del parrucchiere di Marc Cucurella sui social ha fatto parecchio rumore in Inghilterra. Cucurella è un giocatore del Chelsea: «Palmer e Joao Pedro, entrambi infortunati per oggi. Questa è la vostra esclusiva.» Cos’è successo In effetti, - facebook.com facebook