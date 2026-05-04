Ivana Mrazova è incinta | ecco tutte le news

Viene diffusa la notizia che Ivana Mrazova sarebbe in attesa di un bambino. La voce è stata diffusa da Deianira Marzano e successivamente ripresa da altri media. La modella non ha ancora confermato ufficialmente la notizia. La notizia ha suscitato interesse tra il pubblico e i follower della protagonista. Attualmente non ci sono ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali sulla questione.

Ivana Mrazova è incinta? L’indiscrezione è stata rilanciata da Deianira Marzano e ripresa da altre realtà editoriali. Tantissime sono state le segnalazioni che si sono diffuse in questi giorni. Non sono ancora però arrivate conferme. Ivana Mrazova è incinta: quali sono le ultime notizie. Sono tante le voci che si susseguono e che sostengono che Ivana Mrazova sarebbe in attesa del suo primo figlio. La modella che da tempo si è allontanata dal mondo della televisione ha oggi 33 anni. Chi è il compagno di Ivana Mrazova. Dopo la fine della storia con Luca Onestini, la modella ha trovato un nuovo amore negli Stati Uniti. Da circa due anni il suo compagno è un imprenditore americano, lontano dal mondo dello spettacolo, con cui vive stabilmente a Los Angeles.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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