Il presidente francese ha commentato le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti riguardo alla possibilità di riaprire lo Stretto di Hormuz. Ha affermato che, se gli Stati Uniti intendono farlo, rappresenta una cosa positiva e che questa richiesta è stata avanzata dalla Francia fin dall’inizio. Successivamente, ha preso posizione rispetto al progetto chiamato “Project Freedom” di Washington, affermando che non parteciperà a operazioni considerate poco chiare.

“Se gli Stati Uniti vogliono riaprire lo Stretto di Hormuz, e sono pronti a farlo, è molto positivo: è ciò che chiediamo fin dall’inizio. Tuttavia, non parteciperemo a operazioni di forza il cui quadro, per quanto mi riguarda, non appare chiaro. Auspichiamo una riapertura concertata tra Iran e Stati Uniti. È l’unica soluzione duratura per riaprire lo Stretto di Hormuz, garantire la libera navigazione senza restrizioni né pedaggi”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, al suo arrivo ai lavori del vertice della Cpe a Erevan, in Armenia rispondendo a chi gli chiedeva se prenderà parte all’iniziativa Project Freedom annunciata da Trump per liberare le navi nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Macron: "'Project Freedom’ di Trump? Non parteciperemo a operazioni poco chiare"

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