In Iran, le autorità stanno intensificando le operazioni per individuare e bloccare i segnali di Starlink, il servizio di internet satellitare. Da settimane si registrano controlli nelle aree urbane e campagne, con l’obiettivo di individuare eventuali utilizzi del sistema. Le forze di sicurezza hanno predisposto posti di blocco e monitorano con attenzione le comunicazioni digitali, cercando di impedire l’accesso alle reti satellitari straniere.

C’è un silenzio innaturale che avvolge le strade di Teheran in questo maggio del 2026, un silenzio che non ha nulla a che vedere con la pace ma che somiglia piuttosto a un vuoto pneumatico. È il risultato di un isolamento digitale che dura ormai da oltre dieci settimane, una disconnessione chirurgica dai server globali che ha trasformato l’intero Iran in una gigantesca scatola nera, impenetrabile agli sguardi esterni. In questo scenario di oscuramento totale, la tecnologia Starlink, che fino a poco tempo fa rappresentava l’ultima flebile speranza per l’informazione libera e il contatto con il resto del mondo, si è trasformata in una condanna a morte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, la caccia ai segnali Starlink è diventata un’ossessione per il regime

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