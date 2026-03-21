Il Qatar si trova in una posizione di mezzo tra Israele e gli Stati Uniti, con quest’ultimi che comunicano regolarmente con i cittadini qatarioti. Gli israeliani spesso informano gli americani delle loro mosse, e questi ultimi condividono le informazioni con il Qatar. La dinamica delle comunicazioni evidenzia come la regione sia coinvolta in un complesso scambio di informazioni tra le parti coinvolte.

Il caso dei commentatori di al Jazeera pro Iran e il telefono senza fili tra Natanyahu, Trump e Doha. Guardare oltre le dichiarazioni Il capo della Cia contraddice il putinismo dei trumpiani. I fondi per “uccidere i bad guys” Israele parla con gli americani, gli americani parlano con i qatarini. Spesso i qatarini sanno cosa faranno gli israeliani, perché sono stati avvisati dagli americani. La triangolazione è venuta fuori in modo bizzarro in questi anni e se c’è un posto al mondo in cui il telefono senza fili funziona è proprio il medio oriente. Il Qatar ha sempre saputo usare la comunicazione, ha la sua emittente che nel mondo ha trasmesso... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Come cambia il Qatar sotto ai colpi del regime dell’Iran

Articoli correlati

30/01 – Linea dura Ue contro il regime dell’Iran – Nel bosco della droga di Milano – Dal Piemonte ai Giochi sotto la bandiera del MaroccoHome > Podcast > 30/01 – Linea dura Ue contro il regime dell’Iran – Nel bosco della droga di Milano – Dal Piemonte ai Giochi sotto la bandiera del...

Guerra in Iran, la MotoGp rinvia il Gran Premio del Qatar: cambia il finale di stagioneAnche la MotoGp deve fare i conti con la guerra scatenata da Usa e Israele in Iran, che si è ben presto estesa al Medio Oriente e non accenna a...

Tutto quello che riguarda Come cambia il Qatar sotto ai colpi del...

Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente: la MotoGp rinvia il GP Qatar e rivoluziona il calendario; MotoGP, cambia il calendario: Qatar rinviato a novembre, slittano Portimao e Valencia; MotoGP, posticipato il Qatar: cambia il calendario del finale di stagione; Gas, cosa cambia per l’Italia e l’Europa dopo l’attacco dell’Iran al Qatar.

Come cambia il Qatar sotto ai colpi del regime dell'IranIl caso dei commentatori di al Jazeera pro Iran e il telefono senza fili tra Natanyahu, Trump e Doha. Guardare oltre le dichiarazioni ... ilfoglio.it

Gas, cosa cambia per l’Italia e l’Europa dopo l’attacco dell’Iran al QatarIn risposta al bombardamento israeliano sul giacimento di South Pars, l'Iran ha colpito di nuovo il complesso di Ras Laffan, in Qatar. startmag.it

L'Italia è il paese dell'Ue più colpito dalla crisi nello stretto di Hormuz perché importa tanto gas dal Qatar. Ma il ministro Pichetto assicura che sono in corso trattative con Algeria, Azerbaigian e Stati Uniti. Ecco dichiarazioni, numeri e contesto. x.com

L’attacco dell’Iran contro l’impianto di gas naturale di Ras Laffan, in Qatar, potrebbe avere effetti che dureranno anni e si sentiranno a livello mondiale (e l'Italia è abbastanza esposta) facebook