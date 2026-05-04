Da oggi iniziano le qualificazioni agli Internazionali di tennis a Roma, con 13 italiani impegnati nel torneo. Sette uomini e sei donne scenderanno in campo per conquistare un passaggio al tabellone principale. Le partite si svolgono nel rispetto del calendario stabilito, con alcuni incontri già programmati nelle prime ore. La competizione coinvolge giocatori di diversi livelli e nazionalità, pronti a sfidarsi per avanzare nel torneo.

Roma, giorno 1. La ricca batteria di italiani pronti per le qualificazioni degli Internazionali si compone di ben 13 elementi, 7 uomini e 6 donne. Ecco chi scende in campo oggi per andarsi a prendere un posto nel tabellone principale del Foro Italico. Nel percorso maschile tocca a Jacopo Vasamì, classe 2007, contro il cileno Barrios Vera. A seguire ecco la sfida fra Stefano Travaglia e Stan Wawrinka: lo svizzero è giunto all’ultima stagione della carriera e sogna di regalarsi un ultimo ingresso a Roma. Un doppio Italia-Francia all’ora di pranzo, poi: Juan Cruz Martin Manzano (reduce dalla finale nell’Itf di Santa Margherita di Pula) contro Droguet e Andrea Pellegrino contro Gaston.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Internazionali, da oggi 13 italiani in campo per le qualificazioni

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