GG Team Wear missione compiuta | conquistato l’accesso alla Final Four di Coppa Italia

GG Team Wear Benevento 5 ha ottenuto l’accesso alla Final Four di Coppa Italia, confermandosi tra le squadre qualificate alla fase finale della competizione. La formazione ha superato le sfide decisive e si è assicurata il passaggio alla fase successiva. La qualificazione è stata ufficializzata dopo le ultime partite disputate, che hanno confermato il successo della squadra nel torneo.

GG Team Wear Benevento 5 in Final Four di Coppa Italia. La squadra di Fausto Scarpitti raggiunge il primo obiettivo stagionale battendo un mai domo Academy Pescara: davanti, ancora una volta, a un grande PalaTedeschi, i giallorossi s'impongono 5-2 in rimonta, dopo aver chiuso la prima frazione di gioco in svantaggio. PRIMO TEMPO SOTTO – Fausto Scarpitti si affida agli stessi dodici di venerdì scorso, con Volonnino nello starting five insieme a Montefalcone, Rafinha, Renoldi e Caruso come unica variante. Parte meglio l'Academy Pescara, privo dell'infortunato Coco Schmitt: Rodriguez impegna Montefalcone, Masi calcia sul fondo da buona posizione.