In una mossa che potrebbe cambiare profondamente la squadra, l’allenatore ha deciso di lasciare andare sei giocatori con più di 30 anni, puntando su un nuovo sistema di gioco con quattro difensori. La decisione riguarda alcuni dei membri più esperti e con più presenze in rosa, che potrebbero lasciare il club nelle prossime settimane. La modifica tattica mira a rafforzare la fase difensiva e a cambiare il modo di impostare le partite.

? Cosa scoprirai Chi sono i sei veterani che rischiano l'addio immediato?. Come cambierà la difesa con il passaggio al modulo a quattro?. Quale big potrebbe essere venduta per far quadrare il bilancio?. Chi sono i nuovi profili pronti a sostituire i pilastri storici?.? In Breve Possibile cessione Bastoni al Barcellona per oltre 50 milioni di euro.. Obiettivo Vicario per la porta e Muharemovic del Sassuolo per la difesa.. Ritorno di Stankovic dal Brugge con clausola di recompra a 13 milioni.. Inter monitora il talento bosniaco Alajbegovic del Bayer Leverkusen.. Dopo il trionfo dello scudetto 202526, l’Inter di Chivu deve affrontare una trasformazione radicale per rispondere ai vincoli economici imposti dal fondo Oaktree.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, la rivoluzione di Chivu: via 6 veterani e modulo a quattro

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