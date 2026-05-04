Dopo la vittoria dello scudetto, l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu si é lasciato andare negli spogliatoi ballando sulle note di “Made in Romania”, canzone diventata virale già dopo la vittoria del 20esimo tricolore nerazzurro nel 2024 e riproposta anche quest’anno come inno di festa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, Chivu scatenato sulle note di “Made in Romania”: la festa negli spogliatoi

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