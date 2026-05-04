Inter campione | il riscatto di Barella dopo il dolore di Monaco

Dopo l'eliminazione in Champions League a Monaco, il centrocampista dell'inter ha affrontato un momento difficile, ma ha saputo reagire portando a casa una vittoria importante. La squadra ha dimostrato determinazione nelle ultime partite, con Barella protagonista in campo. Nel frattempo, Lautaro Martinez ha spiegato pubblicamente le sue dichiarazioni sul Mondiale, chiarendo alcuni aspetti delle sue parole.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Barella a trasformare il dolore di Monaco in vittoria?. Perché Lautaro Martinez ha dovuto spiegare le sue parole sul Mondiale?. Chi ha portato nuova energia nello spogliatoio dopo la sconfitta europea?. Cosa ha dichiarato Thuram sul valore di Barella dopo il gol decisivo?.? In Breve Lautaro Martinez elogia l'apporto di Chivu per il rinnovato entusiasmo del gruppo.. Marcus Thuram dedica il gol segnato contro il Parma al capitano Barella.. Il traguardo arriva con tre giornate d'anticipo dopo la vittoria sul Parma.. L'obiettivo futuro del gruppo nerazzurro resta la conquista della Coppa Italia.. L’Inter conquista il ventunesimo scudetto della sua storia con tre giornate d’anticipo dopo la vittoria ottenuta contro il Parma in campo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inter campione: il riscatto di Barella dopo il dolore di Monaco Notizie correlate Leggi anche: Inter Cagliari, il lavoro di Chivu su Thuram, Barella e Zielinski. Rivitalizzati dopo la sosta nazionali Inter Atalanta, le probabili scelte di Chivu: missione riscatto dopo il derbydi Redazione Inter News 24Inter Atalanta, i nerazzurri cercano la vittoria a San Siro, mentre Cristian Chivu valuta attentamente le condizioni dei... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’azzurro dopo il nero, lo scudetto del riscatto per il blocco Inter della Nazionale; Inter campione, il pagellone nerazzurro: nessuno come Lautaro, riscatto Thuram, Sommer la delusione; Inter, i protagonisti del 21° scudetto: da Dimarco a Lautaro Martinez. FOTO; Il riscatto di Zielinski: da comprimario a soluzione per i problemi di Chivu. Inter campione, il pagellone nerazzurro: nessuno come Lautaro, riscatto Thuram, Sommer la delusioneLo scudetto è dell'Inter, ecco il pagellone dei campioni d'Italia. Lautaro l'uomo gol, Calhanoglu determinante come Dimarco. Ma c'è anche qualche nota stonata come Luis Henrique o Sommer. sport.virgilio.it Il pagellone dell’Inter campione d’Italia: Chivu è la vera sorpresa, Lautaro e Dimarco superstarL'Inter si aggiudica il 21° Scudetto della sua storia dopo un campionato dominata: Chivu sorprende tutti al primo colpo e riaccende un gruppo che sembrava ... fanpage.it Serie A, Inter campione. Thuram: “Chivu ci ha dato la fiducia di essere una grande squadra”. Guarda il video con l’intervista qui - facebook.com facebook #Inter campione d’Italia Decisivo il 2-0 sul Parma x.com