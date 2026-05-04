Inter campione d’Italia 2025 26 | festa a Milano tra celebrazioni e sicurezza rafforzata

L'Inter si è laureata campione d’Italia 202526 con la vittoria a San Siro, portando la città in festa. Le celebrazioni si sono svolte nel rispetto delle misure di sicurezza rafforzate, con forze dell’ordine impegnate a garantire l’ordine pubblico. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e ha attirato l’attenzione di rappresentanti di altre squadre di Serie A, che hanno inviato omaggi e attestati di stima.

I nerazzurri trionfano a San Siro e scatenano la festa in città: sicurezza rafforzata e omaggi da tutta la Serie A. L’Inter conquista ufficialmente lo Scudetto 202526 battendo il Parma per 2-0 allo stadio San Siro, aggiudicandosi il titolo numero 21 della sua storia. Al triplice fischio esplode la festa: sugli spalti e in campo sventolano bandiere nerazzurre, mentre spettacolari fuochi d’artificio illuminano sia lo stadio sia Piazza del Duomo, dove migliaia di tifosi si sono radunati per celebrare. La serata è stata accompagnata da un imponente dispositivo di sicurezza: le forze dell’ordine hanno presidiato le principali arterie del centro, dal Duomo al Castello Sforzesco, fino a corso Buenos Aires e alle vie di collegamento con lo stadio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it Notizie correlate Leggi anche: Napoli può ostacolare le celebrazioni dello Scudetto dell’Inter nel 2025-26. Inter campione d’Italia, Milano è nerazzurraL’Inter campione d’Italia si prende il suo momento più atteso davanti al pubblico di San Siro. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto; Inter Campione d'Italia: è lo Scudetto numero 21; L'Inter è campione d'Italia; Lo scudetto dell’Inter che non doveva vincere: dalla crisi all’inchiesta fino al dominio | Il film del trionfo. Ora la rivoluzione sul mercato e nel modulo: via almeno in 6, cosa servirà a ChivuQuella che ha vinto lo scudetto 2025/26 è stata sicuramente l’Inter di Chivu. Ma è stata un po’ anche quella di Inzaghi. Lo dicono i numeri, lo ribadiscono ... ilfattoquotidiano.it Inter campione d'Italia, piazza Duomo esplode per festa scudetto(Adnkronos) - L'Inter vince lo scudetto e al fischio finale del match col Parma scoppia la festa anche in Piazza Duomo a Milano per il 21esimo tricolore della storia nerazzurra. Mmigliaia ... ilmattino.it INTER CAMPIONE D'ITALIA 2026 | FESTEGGIAMENTI A CIVITAVECCHIA Viale Garibaldi ieri sera si è colorato di nerazzurro per celebrare il 21esimo scudetto dell'Inter. Da parte dei tifosi della squadra di Cristian Chivu non sono mancati sfottò nei confronti di - facebook.com facebook #Chivu, Lautaro, Thuram, Barella: le voci dell'Inter campione d'Italia x.com