Infortunio sul Resegone decisivo l’elisoccorso da Como | 35enne recuperato in quota

Nella serata di domenica, un escursionista di 35 anni è rimasto ferito durante un’escursione sul Resegone. Dopo aver ricevuto la chiamata al numero unico di emergenza poco dopo le 20, è stato necessario l’intervento dell’elicottero da Como per il recupero in quota. I soccorsi sono arrivati sul luogo e hanno recuperato il 35enne. La zona è stata raggiunta con l’elicottero per il trasporto in ospedale.

Infortunio in quota nella serata di domenica sul Resegone, dove un escursionista di 35 anni è stato soccorso dopo una chiamata al numero unico per le emergenze 112 partita poco dopo le 20.30 dal rifugio Capanna Alpinisti Monzesi.La centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato un intervento.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Resegone, doppia caduta sui sentieri: elisoccorso da Como, due escursionisti in ospedaleDue interventi nel giro di un’ora lungo il sentiero San Carlo: una 65enne soccorsa a terra, il secondo recupero con elicottero decollato da Como... Paura sul Moregallo: cade nel canalone, arriva l’elisoccorso da ComoL’allarme è scattato alle 10:59 inizialmente in codice rosso, indice di massima gravità.