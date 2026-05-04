Incubo sulla nave da crociera | focolaio misterioso ci sono vittime

A bordo della nave da crociera MV Hondius, in transito nell’Atlantico, si è sviluppato un focolaio di sindrome respiratoria acuta. Le autorità hanno comunicato che ci sono vittime, mentre le operazioni di gestione dell’emergenza sono in corso. La nave, che stava effettuando un viaggio di esplorazione, si trova ora in una situazione di criticità legata all’epidemia. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle condizioni dei pazienti e sulle cause del contagio.

È un viaggio di esplorazione nell’Atlantico che si trasforma in emergenza sanitaria: a bordo della nave da crociera MV Hondius si sviluppa un grave focolaio di sindrome respiratoria acuta, con un bilancio già drammatico. L’itinerario, secondo le informazioni disponibili, segue la rotta da Ushuaia (Argentina) verso Capo Verde, con tappe in aree remote dell’Atlantico meridionale. Il ministero della Salute sudafricano riferisce di due decessi tra i passeggeri e di un terzo caso in condizioni critiche: un uomo risulta ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Johannesburg. La vicenda è ora oggetto di verifiche e coordinamento sanitario a livello internazionale.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Incubo sulla nave da crociera: focolaio misterioso, ci sono vittime Notizie correlate Iran, incubo a Dubai: sono 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc EuribiaNon ci sono solo i vip come Luisa Corna, Mario Balotelli e Big Mama tra gli italiani bloccati a Dubai. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Liguria, controesodo da incubo: traffico in tilt sulle autostrade, code chilometriche, auto in fiamme e incidente in A7; A14, lavori per sistemare i danni causati da un incidente: chiude per 5 ore il casello di San Benedetto. Ecco quando; Neonato intrappolato in auto: attimi di paura all'aeroporto Canova; Rientro da incubo sulle autostrade liguri: traffico bloccato, veicolo in fiamme e code fino a 10 chilometri -. Crociera da incubo, epidemia da Norovirus sulla nave: 94 passeggeri con vomito e diarrea (isolati nelle loro stanze)Quasi cento persone sono state colpite da un’epidemia di norovirus durante una crociera nei Caraibi meridionali a bordo della nave Rotterdam della Holland America. I sintomi gastrointestinali si sono ... leggo.it Epidemia di norovirus sulla nave da crociera, oltre 150 persone chiuse nelle stanze con vomito e diarreaIl caso a bordo della nave da crociera Star Princess impegnata in un tour dei Caraibi. Dopo l’allarme, a bordo è scattato subito il protocollo di emergenza con i contagiati che per giorni sono rimasti ... fanpage.it #Apertura #Cronaca Ponte del Primo Maggio da incubo: ritardi a catena e passeggeri bloccati nei porti di Ischia e Napoli - facebook.com facebook La stagione dello Sheffield Wednesday è stata un incubo, ma si è chiusa con una grande festa dei tifosi. Una penalizzazione di 18 punti causa irregolarità finanziarie e il record di partite consecutive senza vittorie: la retrocessione in League One è diventata ari x.com