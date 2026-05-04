Incidente tra moto ed e-bike in piazza Garibaldi | uomo soccorso e portato via in ambulanza

Stamattina, in piazza Garibaldi a Bari, si è verificato uno scontro tra una moto e una bici elettrica intorno alle 10.40. Un uomo a bordo della bici è stato sbalzato a terra a seguito dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ambulanza. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un incidente si è verificato in mattinata in piazza Garibaldi, a Bari. Intorno alle 10.40, un uomo a bordo di una bici elettrica è stato sbalzato a terra dopo l’impatto con una moto.I soccorsiSul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di.🔗 Leggi su Baritoday.it

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