Incidente in piazza della Concordia | traffico in tilt si indaga

Oggi pomeriggio, in piazza della Concordia, si è verificato un incidente che ha causato disagi al traffico. Uno scooter ha investito un pedone e le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per la gestione della situazione e le verifiche del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Incidente, in questo pomeriggio, in piazza della Concordia. Uno scooter, per cause da accertare, avrebbe travolto un pedone. Sul posto, i sanitari del 118.Non si conoscono i dettagli dell'accaduto: ad intervenire, anche la Polizia Municipale e gli operatori di Strade Sicure. Traffico in tilt.In.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente sull’Appia, si ribalta auto: traffico in tiltIncidente nel tardo pomeriggio lungo l’Appia dove un’auto si è ribaltata terminando la sua corsa al centro della carreggiata. Incidente in via Messina Marine, camion si ribalta: strada chiusa e traffico in tiltUn incidente tra un’auto e un mezzo pesante che trasportava merce in via Messina Marine ha mandato in tilt la viabilità. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Donna travolta da un'auto: è grave; Schianto auto-moto: scooterista 17enne sbalzato sull'asfalto, in ospedale; E' la 46enne Anila Kurçani la vittima del tragico incidente stradale: la donna è stata travolta e uccisa da un camion; Auto si schianta contro la chiesa: paura in piazza, ferito un ragazzo - BresciaToday. Incidente stradale a Milano, 19enne in moto finisce contro un’auto e muore: l’ipotesi dello stop bruciatoIncidente stradale in piazza Prealpi a Milano dove una moto guidata da un 19enne non avrebbe rispettato lo stop finendo prima contro un'auto e urtandone ... fanpage.it Muore investito dal bus davanti alla stazione: tragico incidente in piazza Moro a BariUn tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Bari, in Piazza Moro, nei pressi del capolinea degli autobus. Intorno alle 17:45, un uomo di 67 anni è rimasto coinvolto in ... quotidianodipuglia.it Il Mattino. . Il 6 dicembre 2024, la vita di Armando Marino, 28enne di Caivano, cambia per sempre a causa di un incidente sul lavoro. Lavora presso un’azienda di Carinaro, in cui si occupa di impianti di filtrazione e pannellatura. La sua vita scorre normalment - facebook.com facebook Bracciano: incidente alle cascate, ferito un 50enne. Soccorsi in azione fino a tarda notte ift.tt/E10K8St x.com