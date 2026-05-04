Incidente frontale tra auto sulla SP108 | due persone ferite traffico rallentato

Stamattina, sulla Strada Provinciale 108 vicino a Caldonazzo, si è verificato un incidente tra due auto. Le vetture si sono scontrate in modo semi-frontale e sono rimaste coinvolte due persone, entrambe trasportate in ospedale. Il traffico lungo la strada ha subito rallentamenti a causa dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

È di due persone ferite, entrambe all’ospedale, il bilancio di un grave incidente avvenuto stamattina, lunedì 4 maggio, lungo la Strada Provinciale 108 all’altezza di Caldonazzo dove due automobili hanno avuto uno scontro semi-frontale.L’allarme è scattato attorno alle 11 e sul posto sono.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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