Incidente a Forlì auto con tre studentesse si schianta contro un albero | muore palermitana di 26 anni

Una ragazza di 26 anni proveniente da Palermo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto domenica sera a Forlì. L’incidente si è verificato intorno alle 23:30 lungo viale dell’Appennino, dove un’auto con a bordo tre studentesse si è schiantata contro un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la giovane non c’è stato niente da fare.

Una ragazza palermitana è morta in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 23:30 di domenica, lungo il tratto cittadino di viale dell'Appennino a Forlì. Per la città è stato un risveglio drammatico. Il bilancio, infatti, è pesantissimo: due giovani vite spezzate e una terza ragazza in.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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