Incendio in via Bonomea | mistero sulle cause non si esclude l' intervento di terzi

Un incendio si è sviluppato in via Bonomea, nel terreno che ospita un ripetitore della Rai. Al momento, non sono state presentate denunce di reato, ma si ipotizza che l'incendio possa essere stato provocato da interventi di terzi. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla provenienza delle fiamme e sulla possibile presenza di responsabilità umane. La vicenda resta al momento sotto esame senza ulteriori dettagli ufficiali.

Non ci sarebbe stata ancora notizia di reato, ma è probabile che l'incendio scoppiato in via Bonomea, nel terreno dove si trova un ripetitore della Rai, sia stato originato dalla mano dell'uomo. L'antenna, che fa da ripetitore di segnale per la tv ed è di proprietà di Raiway, si trova in un campo.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Incendio a Casamassima: fiamme, intossicato e mistero sulle causeIncendio a Casamassima: tra fiamme, intossicati e interrogativi sulla sicurezza All’alba di oggi, un incendio ha devastato un’autorimessa a... Uomo trovato morto in casa in una pozza di sangue: mistero sul decesso. Non si esclude l'omicidioMONTICELLO CONTE OTTO (VICENZA) - Giallo nell'hinterland nord di Vicenza, dove un uomo di 64 anni è stato trovato morto in casa la mattina di giovedì... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A fuoco un campo con ripetitori in via Bonomea: sul posto i vigili del fuoco (VIDEO); Incendio in Carso: a fuoco il terreno dei ripetitori Rai in via Bonomea; Incendio di sterpaglie in via Bonomea, fiamme domate dai vigili del fuoco; Via Bonomea in fiamme: ancora incendi, quanto è davvero al sicuro il territorio? VIDEO. Incendio di sterpaglie in via Bonomea, fiamme domate dai vigili del fuocoUn rogo è divampato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 3 maggio, nella parte alta di via Bonomea, a Trieste, visibile da buona parte della città. A bruciare tre distinti focolai di sterpaglie su M ... rainews.it Sterpaglie in fiamme a Trieste: «bruciati oltre 3.000 metri quadrati» | FOTO - VIDEOIncendio di sterpaglie in via Bonomea a Trieste: bruciati oltre 3.000 metri quadrati, salvi ripetitori e pineta. nordest24.it Notizia flash del 4 maggio Si sono concluse intorno alle 4 di questa mattina, 4 maggio, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area del Parco Langer, a Rovigo, dove ieri, 3 maggio, si è sviluppato un vasto e pericoloso incendio. I Vigili del Fu - facebook.com facebook Morire a diciannove anni tra le fiamme dell’auto: l’incidente e l’allarme, “Correte, c’è un incendio” x.com