In viaggio in Africa in bus e zattera | l' avventura wild dei novaresi Samuel e Fabiana

Due cittadini di Novara hanno intrapreso un viaggio attraverso l’Africa utilizzando esclusivamente mezzi pubblici e, in un tratto, una zattera. La loro avventura prevede il passaggio da un paese all’altro, attraversando territori in modo indipendente e senza mezzi di trasporto privati. Il percorso è iniziato in Italia e prosegue attraversando varie nazioni africane, con tappe che coinvolgono diverse modalità di trasporto, tra cui anche un passaggio in zattera.

Da Novara all'Africa, per un viaggio unico: attraversare il continente africano spostandosi solo con i trasporti pubblici e, in un caso, anche una zattera. É questa l'avventura del novarese Samuel Giannicolo, che lo scorso febbraio è partito insieme alla compagna Fabiana alla volta del Senegal.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Il bus dei supereroi: un pomeriggio di avventura per i bambini alle MaiolicheDomenica 26 aprile arriva a Le Maioliche l’Heroes Bus, un appuntamento speciale pensato per far vivere ai bambini un pomeriggio pieno di avventura,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il viaggio in Africa raccontato da papa Leone XIV; Il Papa: in Africa una festa della fede, ricchezza inestimabile per il mio ministero; Papa Leone XIV in Africa: il bilancio del viaggio; Il racconto per immagini del viaggio del Papa in Africa. In viaggio in Africa in bus e zattera: l'avventura wild dei novaresi Samuel e FabianaDalla partenza a Dakar alle notti in Congo: Samuel e Fabiana raccontano il loro incredibile viaggio attraverso il continente africano, tra meraviglie naturali e difficoltà ... novaratoday.it Il viaggio di papa Leone XIV in Africa è storico per sette motiviUndici giorni, quattro paesi, 18 voli, più di 18 mila chilometri, 25 discorsi: domani si chiude la lunga visita apostolica nel continente che costituisce il cuore pulsante della Chiesa cattolica odier ... tempi.it 4/5/26. Sull'Africa si allungano «mani» che Leone XIV descrive come una «colonizzazione di giacimenti petroliferi e minerari, senza riguardo al diritto internazionale e all’autodeterminazione dei popoli» L'editoriale del nostro Giacomo Gambassi https://buff.ly/2 - facebook.com facebook Fin dall’inizio del pontificato ho pensato a un viaggio in #Africa. Ringrazio il Signore che mi ha concesso di compierlo, come Pastore, per incontrare e incoraggiare il popolo di Dio; e anche di viverlo come messaggio di #pace in un momento storico marcato da x.com