Sergio Castellitto sarà il protagonista della serie “In Utero”, che sarà disponibile su HBO Max a partire dall’8 maggio. La regista del progetto è Maria Sole Tognazzi, che ha recentemente rilasciato un’intervista per parlare della produzione. La serie, di cui si conosce già la data di uscita, vede l’attore italiano nel ruolo principale. La collaborazione tra i due autori ha attirato l’attenzione di pubblico e media.

Sergio Castellitto è il volto principale di “In Utero”, la nuova serie che debutterà su HBO Max l’ 8 maggio. Il progetto, ideato da Margaret Mazzantini e diretto da Maria Sole Tognazzi e Nicola Sarcinelli, ruota attorno al tema del desiderio di avere un figlio e alle vite che si intrecciano all’interno di una clinica per la fertilità situata a Barcellona. Castellitto interpreta Ruggero, medico e fondatore della struttura “Creatividad”, centro specializzato in fecondazione assistita. Al suo fianco lavora Angelo, embriologo interpretato da Alessio Fiorenza, figura chiave nel percorso scientifico della clinica. Nel cast figura anche Maria Pia Calzone nel ruolo di Teresa, amministratrice e moglie di Ruggero, insieme a Dora, che si occupa dell’assistenza ai pazienti.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “In Utero”, intervista alla regista Maria Sole Tognazzi e a Sergio Castellitto

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