In cenere 710 ettari totali | Subito stato di calamità e opere di rimboschimento

Un incendio ha interessato 710 ettari di territorio, causando danni ai versanti del monte Faeta. Le autorità hanno già dichiarato lo stato di calamità e annunciato interventi di rimboschimento per ripristinare le aree colpite. Il fuoco ha provocato la perdita di vegetazione su una vasta superficie, e si stanno pianificando interventi immediati per mettere in sicurezza le zone danneggiate.

"Dobbiamo mettere in sicurezza i versanti del monte Faeta andati in fumo con opere di rimboschimento. Già nelle prossime ore presenteremo alla Regione la richiesta di dichiarazione di stato di calamità naturale e messa in sicurezza dai rischi di dissesto idrogeologico dei versanti colpiti dall’incendio". Così il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, al termine dell’incendio che ha colpito la valle di Asciano. I primo cittadino sangiulianese guarda già alle priorità del breve periodo, a partire dalla sicurezza del territorio e dagli interventi necessari dopo il rogo. Il bilancio complessivo è di 710 ettari di bosco bruciati dalle fiamme, 420 dei quali nel territorio sangiulianese, sul versante sopra Asciano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In cenere 710 ettari totali: "Subito stato di calamità e opere di rimboschimento" Notizie correlate Monte Faeta in fiamme, San Giuliano pensa già al futuro: “Subito opere di rimboschimento”SAN GIULIANO TERME – Il giorno dopo la grande la grande paura, l’obiettivo è già proiettato sul futuro: “Dobbiamo mettere in sicurezza i versanti del... Abruzzo sommerso: 2.000 ettari allagati, richiesta stato di calamitàUn’ondata di maltempo ha messo in ginocchio l’Abruzzo, costringendo le istituzioni a richiedere lo stato di calamità naturale per sostenere il...