In attesa del Festival dell’Economia l’incontro in Vietnam di Road to Trento come seguirlo online

Prima del Festival dell’Economia di Trento, previsto dal 20 al 24 maggio 2026, si svolge in Vietnam l’evento “Road to Trento”. Si tratta di una serie di incontri online che da fuori Italia anticipano il festival e ne aumentano la portata internazionale, con un focus particolare su temi economici e sociali di rilevanza globale. È possibile seguire questi appuntamenti in streaming da qualsiasi parte del mondo.

Grande attesa per il Festival dell’Economia che si svolgerà dal 20 al 24 maggio 2026 a Trento. Ad anticiparlo, in questi giorni, c’è Road To Trento: un ciclo di appuntamenti online che, dall’estero, introduce il festival e ne amplia il respiro globale prestando particolare attenzione allo.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Vietnam, l’innovazione italiana guida il mercato in Road to Trento? Cosa scoprirai Come può la tecnologia italiana trasformare l'industria manifatturiera in Vietnam? Quali soluzioni pratiche guideranno la... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: In attesa del Festival dell’Economia, l’incontro in Vietnam di Road to Trento (come seguirlo online); Hijacked (2025) di Hàm Tr?n - Recensione; La regista Mai Huy?n Chi: Guardarsi negli occhi un po' di più; Vietnam l’innovazione italiana guida il mercato in Road to Trento. In attesa del Festival dell’Economia, l’incontro in Vietnam di Road to Trento (come seguirlo online)Questa rubrica introduttiva amplia il respiro globale del festival, mettendo al centro le traiettorie di sviluppo delle imprese italiane nei mercati esteri più dinamici ... trentotoday.it https://www.earthviaggi.it/tour/speciale-agosto-vietnam-panorama-partenza-4-agosto-2026 Quest’estate vieni in Vietnam con noi! Andremo alla scoperta del delizioso street food di Hanoi e assisteremo a un suggestivo spettacolo di marionette sull’acq - facebook.com facebook