La Galleria Studio CiCo apre le sue porte a una riflessione intensa e stratificata sul concetto di territorio con la mostra collettiva “”, a cura di Cinzia Cotellessa ed Elena Pietrangeli, progetto espositivo promosso con.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

George Orwell. Biografia di un perfetto moralista. Il grande scrittore inglese visto con gli occhi di una donnaAnche se si tratta di una prassi ormai istituzionalizzata, l’accanimento poliziesco con cui il biografo moderno persegue la ricostruzione di ogni...

Concentrazione e più memoria a ogni età con gli integratori a base di fosfatidilserina. Quali scegliere e come assumerliMantenere una buona memoria e un’ottima concentrazione può sembrare un gioco da ragazzi, eppure, quando l’età avanza, può essere necessaria...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il territorio in cui viviamo visto con gli occhi di ogni età, stato, etnia; Alluvioni, rischio e prevenzione: Non è solo il clima, è il modo in cui viviamo il territorio; Se la città è lo spazio in cui viviamo, che città hanno in mente i candidati sindaco?; IN GIRO PER IL PAESE PER UN MESSAGGIO VERDE.

Se la città è lo spazio in cui viviamo, che città hanno in mente i candidati sindaco?In queste settimane la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative ad Arezzo sta entrando nel vivo. I candidati alla carica di Sindaco stanno moltiplicando incontri e momenti di ascolt ... arezzonotizie.it

Torna il Festival della salute mentale per invitare a prendersi cura di sé, degli altri, dei luoghi in cui viviamoArezzo, 10 aprile 2026 – In arrivo incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all'aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare mai quanto è importante prendersi cura di ... lanazione.it

ORDONA, NASCE HERDONIA LAB: archeologia e ricerca per rilanciare il territorio - facebook.com facebook

Sorgono, dopo sei anni riparte la fisiatria: «Volevo dare il mio contributo al territorio» x.com