All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Softmaxxing è una parola che sta iniziando a spuntare sempre più spesso tra TikTok e Reddit, e fa riferimento a un fenomeno che va nella direzione opposta rispetto a quel controllo ossessivo di ogni minimo dettaglio del proprio aspetto che è il lookmaxxing. No, in questo caso non c'è tormento, non c'è un perfezionismo estremo: il softmaxxing è più semplicemente un desiderio di migliorarsi attraverso piccoli accorgimenti concreti, che funzionano davvero, senza stravolgimenti radicali delle proprie abitudini o dei propri connotati.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il softmaxxing è tutto quello che dovresti provare per migliorarti davvero, in modo intelligente e mentalmente sostenibile

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