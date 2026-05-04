Negli ultimi anni, simboli e tematiche sataniche sono diventati elementi ricorrenti nelle scenografie di concerti e negli audiovisivi legati alla musica pop. Questi elementi, un tempo considerati provocazioni culturali o letterarie, ora si integrano in ambientazioni di grande pubblico senza suscitare reazioni di protesta. La presenza di riferimenti occulti si combina con un’immagine di normalità e conformismo, eliminando le vecchie connotazioni di trasgressione associate a questi simboli.

«Parli del diavolo e spuntano le corna» è un modo di dire usato quando una persona di cui si sta parlando arriva inaspettatamente. È un’osservazione sull’imprevedibilità del caso, che crea l’illusione che evocando un nome si favorisca la sua presenza. Se interpretiamo il motto letteralmente, arriviamo a una precisa regola esoterica. Evocare il Diavolo, vuol dire aprirgli una porta. Era un discorso metaforico. Era una burla. Era ironico. Era per ridere. Si chiama umorismo nero. Era un discorso meramente culturale. Il Diavolo non distingue l’ironia. Se è stato evocato, lui arriva. L’idea di evocare il Diavolo, letteralmente o simbolicamente, non è mai stata, un gesto neutro.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il satanismo «pop» va a nozze col potere

Notizie correlate

Calcio a cinque. Futsal Massa col brivido. Va sotto col Maremma poi raddrizza la garafutsal massa 4 futsal maremma 3 FUTSAL MASSA: Stagnari, Fubiani, Rizza, Marchi, Giovannetti, Del Freo, Baracca, Mussi Ga.

Giorgio Parisi? Aveva ragione Popper: agli studiosi non va dato in mano il potereGiorgio Parisi è un grande scienziato che onora la tradizione della fisica italiana, che nel Novecento ha espresso uomini del calibro di Fermi e...