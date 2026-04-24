La soap opera italiana va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10, offrendo ogni settimana nuovi sviluppi e colpi di scena. Per la settimana dal 27 aprile all’1 maggio 2026, sono previste diverse novità che coinvolgono i personaggi principali, con alcune situazioni che si evolvono e si complicano nel corso delle puntate. La programmazione si conferma ricca di momenti che attirano l’attenzione degli spettatori abituali.

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate dal 27 aprile al 1 maggio. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. La settimana precedente ha messo sotto la lente la vita sentimentale e i preparativi per un matrimonio che si avvicina: Irene si è trovata sempre più vicina al matrimonio con Cesare, tra dubbi e discussioni con Rebecca sulla casa di famiglia, mentre le confessioni e i ricordi di Johnny hanno creato incertezze nei cuori del Paradiso.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della settimana dal 27 aprile all’1 maggio 2026

Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Greta smaschera Matteo!

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