Il paradiso delle signore le anticipazioni del 5 maggio 2026 | Irene e Johnny pronti a scappare insieme

Il 5 maggio 2026, alle 16:10, torna l'appuntamento con la soap opera di Rai 1 ambientata nel mondo della moda e del commercio. In questa puntata, i personaggi principali sono Irene e Johnny, che si preparano a partire insieme, mentre gli altri protagonisti si trovano coinvolti in diverse vicende legate alle loro vite. La trama si sviluppa tra tensioni e decisioni che coinvolgono i vari personaggi della serie.

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 161. Ecco le anticipazioni di martedì 5 maggio 2026 Nella puntata precedente di lunedì 4 maggio. Irene riceve il regalo di nozze dalle Veneri e ne resta colpita. Delia sembra aver scelto l’amore, mentre Marcello stupisce Rosa con un gesto romantico che riaccende la loro storia.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 5 maggio 2026: Irene e Johnny pronti a scappare insieme Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Greta smaschera Matteo! Notizie correlate Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 10 aprile 2026: la svolta tra Johnny e IreneNuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 25 marzo 2026: Irene turbata dalle parole di JohnnyNuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 27 aprile all’1 maggio 2026; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del 4 maggio: Irene abbandona Cesare all'altare; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4-8 maggio: Odile salvata, Irene lascia Cesare prima del matrimonio, Rosa verso il Vietnam; Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 4 all'8 maggio 2026: Irene molla Cesare all'altare. Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 5 maggio 2026: Irene e Johnny fuggono insiemeLe trame del Paradiso di martedì 5 maggio 2026: svolta clamorosa nella storia tra la capocommessa e il ragazzo. Intanto Odile viene liberata da Matteo. libero.it Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 maggio 2026: Matteo riporta a casa OdileIrene sceglie di partire con Johnny mentre Cesare affronta l'abbandono. Odile torna finalmente a casa ma resta segnata e non è più la stessa. Le anticipazioni del 5 maggio della soap daily di Rai 1. movieplayer.it «Irene lascia Cesare davanti all’altare, una scelta che nessuno si aspettava!» Dopo il meritato ponte del 1° maggio, Il Paradiso delle Signore è pronto a tornare su Rai 1 lunedì 4 maggio, e le anticipazioni promettono scintille! In questo episodio cruciale, Iren - facebook.com facebook