Il 23 aprile 2026 alle 16:10 andrà in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera trasmessa da Rai 1 dal 2015. In questa puntata, il personaggio di Matteo si troverà ad affrontare Odile. La trama si concentra sulle vicende dei protagonisti e sui loro scontri, con un episodio che si preannuncia ricco di colpi di scena.

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 154. Umberto prende una decisione drastica e Matteo affronta Odile. Ecco le anticipazioni di giovedì 23 aprile 2026 Nella puntata precedente di mercoledì 22 aprile. Mercoledì 22 aprile abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 23 aprile 2026: Matteo affronta Odile

Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Dal 16 Al 20 Marzo 2026: Matteo Sconvolto da Marina!

Notizie correlate

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Odile scopre la verità e affronta MatteoNuove tensioni e rivelazioni nella nuova settimana de Il Paradiso delle Signore 10.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 8 aprile 2026: Ettore convince Odile, Matteo vuole parlare con AdelaideCosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 8 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore, Matteo viene incarcerato: cosa succede il 20 aprile; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 aprile 2026: il piano di Matteo fallisce, lui finisce in manette; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di venerdì 17 aprile: Matteo torna con importanti novità; Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 17 aprile 2026: le scoperte di Matteo (sui Marchesi).

Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 23 aprile 2026: Matteo affronta OdileUmberto prende una decisione drastica e Matteo affronta Odile: trama de Il paradiso delle signore del 23 aprile ... dilei.it

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 23 aprile 2026: il gesto d'amore di MimmoLe trame del Paradiso di giovedì 23 aprile 2026: il ragazzo cerca di regalare all'amata una seconda chance a Firenze. Massima tensione tra Matteo e Odile. libero.it

Je pense que Giorgia Meloni et Matteo Salvini incarnent une stabilité retrouvée pour l’Italie, ainsi qu’un nouveau leadership sur la scène européenne. À l’inverse, je constate que M. Macron a affaibli l'image et les intérêts de la France en Europe. - facebook.com facebook

Black Cat and Daredevil by Matteo Della Fonte #comics #comicart #art #comicbookart x.com