Il nuovo quartiere con la zona 30 e senza barriere per disabili | interventi per oltre 700mila euro

Un intervento di oltre 700 mila euro trasformerà un quartiere in un’area con limitazione di velocità a 30 kmh, includendo una nuova pista ciclabile, asfalti rinnovati e segnaletica aggiornata. La progettazione prevede inoltre l’eliminazione di barriere architettoniche per favorire l’accesso a tutti. L’obiettivo è creare uno spazio più sicuro e accessibile per residenti e utenti della strada.

Sarà una zona 30. con una nuova ciclabile, nuovi asfalti e segnaletica, e zero barriere architettoniche. A cambiare volto sarà via Conciliazione, nel quartiere di Binzago a Cesano Maderno, da mesi al centro di una significativa azione di riqualificazione urbana. Lungo la via, nel tratto compreso.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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