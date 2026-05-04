Il Milan potrebbe perdere il giovane difensore Bartesaghi, con i rappresentanti di una squadra rivale già presenti sul campo di osservazione. Sebbene non ci siano ancora avanzamenti ufficiali, la presenza costante degli scout suggerisce un interesse concreto. La situazione si sviluppa senza annunci ufficiali, ma la frequenza delle visite dei talent scout indica un’attività di valutazione in corso.

Provedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondo Daffara brilla all’Avellino: la Juventus monitora la sua crescita, definito il piano per il futuro del baby portiere! Marotta svela: «Il primo scudetto da presidente ha un sapore diverso, è un sogno che si è realizzato. Chivu? Dovrà stare all’Inter tanti anni» Conferenza stampa Cuesta: «Siamo stati competitivi ma non ci basta. Non è mancata nemmeno la voglia di crescere» Benfica, furia di Rui Costa contro l’arbitro Gustavo Correia e clamorosa protesta social. La ricostruzione della vicenda post Famalicao! Mercato Milan, è Gabriel Jesus l’ultima idea per l’attacco! Occhio al feeling tra il suo agente e Allegri Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il Milan rischia di perdere Bartesaghi: emissari bianconeri in azione

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