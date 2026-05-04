Il Manfredonia resta in D La Marca | Grazie a tutti viva lo sport

Il Manfredonia si conferma in Serie D dopo la partita decisiva. La squadra ha ottenuto la salvezza con una vittoria che ha evitato il ritorno in categorie inferiori. Il presidente ha ringraziato i giocatori per l’impegno e il sostegno dei tifosi. La società ha commentato la stagione, sottolineando l’importanza dello sforzo collettivo. La promozione è rimandata, ma il club si prepara già alla prossima annata.

“Un grazie a questi ragazzi, alla società, al suo Presidente, a tutto lo staff e soprattutto ai ragazzi della Gradinata, una tifoseria instancabile, capace di contaminare con la sua gioia e passione per il calcio che continua ad essere un momento e. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Manfredonia resta in D, La Marca: “Grazie a tutti, viva lo sport” Notizie correlate Manfredonia, La Marca: “Maltempo, richiesto lo stato di calamità naturale”In questi giorni il nostro territorio ha vissuto momenti difficili, segnati da eventi meteorologici intensi che hanno colpito l’intera provincia di... Leggi anche: La Marca in video: “Manfredonia ribadisce il suo No ad Energas” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Manfredonia, vittoria decisiva ad Acerra: 2-1 e salvezza in Serie D; Manfredonia, l’AdSP rassicura: Lavori PNRR sul porto al 50%, finiremo entro giugno. Resta scontro con ASI; Insulti sessisti all'assessora Valente, solidarietà bipartisan: Non è politica, ma barbarie; Manfredonia, termina stagione di prosa al Dalla: quasi 20mila gli spettatori totali. SERIE D Manfredonia, vittoria decisiva ad Acerra: 2-1 e salvezza in Serie DUna vittoria che vale una stagione e che rappresenta molto più di tre punti: è la conferma di un’identità forte, capace di resistere. statoquotidiano.it Manfredonia in corsa per il titolo di Capitale italiana del libro 2027Manfredonia prova a giocarsi una carta importante sul piano culturale nazionale. La giunta comunale ha approvato la candidatura della città ... immediato.net Il trenino ha portato bene il Manfredonia Calcio resta in serie D - facebook.com facebook