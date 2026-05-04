Il labirinto tecnologico nel quale si è ritrovato il pensionato che doveva accedere al fascicolo sanitario

Un pensionato, nonostante i suoi capelli bianchi, si muove con disinvoltura nel mondo digitale. Utilizza senza difficoltà computer, social network e applicazioni, affrontando senza problemi le procedure burocratiche. Tuttavia, ha incontrato ostacoli nel tentativo di accedere al fascicolo sanitario attraverso le piattaforme online, trovandosi immerso in un complesso sistema tecnologico che ha reso complicato il suo percorso.

La tecnologia non lo spaventa. Tutt’altro. Malgrado qualche capello bianco usa senza problemi, computer, social e App e si districa nei meandri della burocrazia. Ma questa volta anche lui ha avuto non poche difficoltà a muoversi nell’App del fascicolo sanitario e ha deciso di scrivere alla.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Ecco il fascicolo sanitario elettronico per accedere a referti, prescrizioni e altre informazioni clinicheLa Regione Abruzzo presenta il fascicolo sanitario elettronico (fse), uno strumento chiave per lo sviluppo della sanità digitale e per il...