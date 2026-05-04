Il Gubbio aveva aperto la partita con un gol di La Mantia e si era portato in vantaggio alla fine del primo tempo. Tuttavia, nel secondo tempo, il Pineto ha ribaltato il risultato con due reti e ha conquistato il passaggio del turno. La squadra di casa ha concluso la partita senza possibilità di recupero, interrompendo così il percorso nei playoff già al primo turno, come accaduto nelle stagioni precedenti.

Gubbio, 4 maggio 2026 – Niente da fare. Il Gubbio s’illude con La Mantia, va a riposo in vantaggio ma nella ripresa subisce la rimonta del Pineto e saluta così i playoff al primo turno, come accaduto anche nelle ultime due stagioni. Di Carlo sceglie il 3-5-2 e Ghirardello al fianco di La Mantia, Tisci invece rinnega il 4-3-3 e si mette a specchio, schierando il tandem Pellegrino-D’Andrea in avanti. L’inizio di gara è compassato e la prima chance arriva al 22°: sul corner di Carraro svetta Di Bitonto che colpisce potente ma centrale, Tonti è attento e respinge. L’inerzia è però dalla parte dei rossoblù e neanche un minuto più tardi si sblocca il match.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Gubbio si illude con la rete di La Mantia. Il Pineto rimonta nella ripresa e passa il turno

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