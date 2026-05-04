Il fascino dei Numeri 10 del calcio in scena all’Auditorium comunale di Montevarchi

Il 4 maggio 2026 si è tenuto presso l’Auditorium comunale di Montevarchi un evento dedicato ai calciatori indossatori del numero 10. L’iniziativa ha riunito appassionati e rappresentanti del settore sportivo per discutere e celebrare il ruolo di questa maglia nel calcio, attraverso incontri e testimonianze di diversi protagonisti. La giornata ha visto anche proiezioni e approfondimenti sulla storia di alcuni dei più noti numeri 10 del calcio.

Arezzo, 4 maggio 2026 – . Giovedì 7 maggio, alle ore 21, all’Auditorium comunale di via Marzia, il calcio torna protagonista con la presentazione del libro, a cura di Alessio Di Martino “N come numero 10, da Antognoni a Zola”. Un nuovo viaggio che mette al centro ruoli e figure simbolo di uno degli sport più amati in Italia. La serata si aprirà con i saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura Giacomo Brandi. A seguire, interverranno Gianni Sereni e Gianni Vieri, entrambi autori di un capitolo del libro, che racconteranno stavolta il numero che...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il fascino dei “Numeri 10” del calcio in scena all’Auditorium comunale di Montevarchi Notizie correlate Montevarchi, voto unanime in Consiglio comunale per garantire il futuro del punto nascitaArezzo, 27 febbraio 2026 – Per la prima volta il Consiglio comunale di Montevarchi raggiunge un accordo unanime su un tema strategico per il... Leggi anche: La scena ritrovata: l’ascesa del teatro tra fascino analogico e ritualità sartoriale Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Cinema, torna il fascino dei film in sala nel 2026. C’è l’effetto Zalone; Perché il 73, il Chuck Norris dei numeri, ha conquistato tutti; Van Dyck al Palazzo Ducale di Genova, l'irresistibile fascino della compilation; Niente McDonald e neanche numeri civici: in questa piccola città si vive la più tranquilla delle vite possibili. Altro che sicurezza: i numeri raccontano un’altra verità. Con il governo Giorgia Meloni i reati aumentano, non diminuiscono: Rapine: +11,4% Furti: +9,2% Droga e spaccio: +8,4% Lesioni: +7,2% Reati totali: +5,5% Dati ufficiali, non opinion - facebook.com facebook I numeri dei centravanti del Milan sono un attentato alla salute dei tifosi x.com