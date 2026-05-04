Il fascino dei Numeri 10 del calcio in scena a Montevarchi

Giovedì 7 maggio alle 21, presso l’Auditorium comunale di via Marzia, si terrà la presentazione del libro “N come numero 10, da Antognoni a Zola”, curato da Alessio Di Martino. La serata si concentra sul ruolo dei numeri 10 nel calcio, con un focus sui giocatori più rappresentativi di questa posizione. L’evento coinvolge appassionati e curiosi di conoscere meglio la storia di questi calciatori.

Giovedì 7 maggio, alle ore 21, all’Auditorium comunale di via Marzia, il calcio torna protagonista con la presentazione del libro, a cura di Alessio Di Martino “N come numero 10, da Antognoni a Zola”. Un nuovo viaggio che mette al centro ruoli e figure simbolo di uno degli sport più amati in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Una raccolta di contenuti

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