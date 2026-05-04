Il Diavolo veste Prada 3 sembra già scritto | finale aperto cast favorevole e il botteghino record da 14 milioni

Il Diavolo veste Prada 2 ha chiuso il primo weekend nei cinema di tutta Italia con più di 14 milioni di euro di incasso, affermandosi nel mercato come migliore apertura del 2026. Ci sarà Il Diavolo veste Prada 3? Stando alle dichiarazioni del cast e del regista David Frankel, i presupposti potrebbero esserci tutti. Il finale, d'altronde, sembra essere volutamente aperto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Diavolo Veste Prada 2 | Prevendite Aperte | Dal 29 Aprile al Cinema

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Temi più discussi: Ho scritto Il diavolo veste Prada a 20 anni: c'era un'audacia nell'essere giovani e indignati, ora provo più empatia; Nel Diavolo Veste Prada 2, Milano mostra tutto il suo splendore; Il Diavolo Veste Prada 2 non è la favola che speravamo di rivedere: cosa resta della moda quando il glamour finisce e comandano clic e budget; Il diavolo veste Prada 2, griffe e rivalità si tingono di presente.

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