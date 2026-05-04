Il Diavolo veste Prada 2 | tutti i camei e chi non ce l' ha fatta

E questa volta l'Italia c'entra più che mai. Non solo per le sfilate milanesi, per Donatella Versace, per i Cucinelli e i Dolce & Gabbana che costellano la pellicola: anche la Villa Oleandra di George Clooney, sul Lago di Como, fa la sua comparsata sullo schermo. Quando qualcuno ha informato l'attore della cosa, lui ha risposto divertito: «Davvero? Ah, finalmente ce l'ho fatta». Nel sequel i camei si sprecano. Stilisti, supermodelle, popstar, giornaliste, podcaster, atleti NBA. C'è persino un angolo riservato al mondo dei media con Kara Swisher, Jenna Bush Hager e Tina Brown. Una sola grande assente, su cui aleggia un alone di mistero: Sydney Sweeney, il cui cameo è stato tagliato in fase di montaggio.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

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