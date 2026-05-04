Il sequel del film “Il Diavolo veste Prada” non si concentra su una trama romantica o su dettagli di moda, ma rappresenta una narrazione sulla realtà dell’editoria contemporanea. La storia si svolge attraverso personaggi e situazioni che riflettono le dinamiche interne di un’industria in evoluzione. Le scene sono state girate in alcune località italiane, ma l’attenzione principale rimane sulla rappresentazione delle sfide e delle tensioni legate al mondo editoriale.

Quello appena uscito non è un film sulla moda, ma racconta molto bene e senza sconti cos’è diventato oggi i mondo dei media. E costringe tutti noi che facciamo questo lavoro a una riflessione Se state andando al cinema a vedere Il “Diavolo veste Prada 2” per vedere una bella storia, per ammirare dei bei vestiti, per scoprire dove hanno girato in Italia o per vedere il sequel di un film che vi ha fatto sognare, state sbagliando strada. Finale a parte, questo secondo capitolo di uno dei grandi classici della cinematografia degli ultimi vent’anni è un film sulla crisi recente dell’editoria che non fa sconti a nessuno e racconta meglio di tante analisi come il nostro lavoro sia passato da massima aspirazione di ogni wannabe giornalista a girone infernale in cui conta solo chi ci mette i soldi.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il “Diavolo veste Prada 2” è la storia dell’editoria recente, sceneggiata bene

Il Diavolo Veste Prada 2 | Dal 29 Aprile al Cinema

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