Negli ultimi mesi si è molto discusso delle condizioni di salute del critico d'arte, che ha recentemente condiviso pensieri sulla propria percezione della morte e sul Paradiso, descrivendolo come un luogo senza colori. Al centro dell'attenzione ci sono anche i conflitti tra la compagna e la figlia, che hanno attirato l'interesse dei media. Durante questa fase, il critico ha parlato apertamente di come immagina il suo ideale di paradiso, senza filtri o reticenze.

N egli ultimi mesi si è parlato spesso di Vittorio Sgarbi, delle sue condizioni di salute e dei contrasti tra la compagna Sabrina Colle e la figlia Evelina. Ecco perché ha suscitato curiosità il suo ritorno in pubblico, a Ferrara, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni del Corriere della Sera. Vittorio Sgarbi torna in tv dopo la depressione: «Sto bene. Capisco mia figlia, ma la sua richiesta è fuori logica» X Leggi anche › Vittorio Sgarbi si racconta tra depressione e anoressia: «Sabrina mi ha salvato la vita, ora la sposo» Vittorio Sgarbi: «Siamo noi i colori del Paradiso». Sul palco del Teatro Comunale, nel corso di una chiacchierata con Aldo Cazzullo, la conversazione si è focalizzata su temi importanti, la morte, ad esempio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il critico d'arte, reduce da un momento difficile, ha raccontato di non temere la morte e si è soffermato su come immagina il Paradiso, il luogo senza colori

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