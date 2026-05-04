Il coronavirus può infettare le cellule embrionali | Rischi neurologici per i bambini nati da madri positive

Studi recenti hanno dimostrato che il coronavirus SARS-CoV-2 può infettare le cellule embrionali umane, in particolare quelle dell'ectoderma. La ricerca ha evidenziato che il virus è in grado di penetrare nelle cellule di questa fase dello sviluppo embrionale, sollevando preoccupazioni sui possibili effetti sulla salute dei bambini nati da madri positive al virus durante la gravidanza. I risultati sono stati pubblicati da un gruppo di scienziati specializzati in biologia dello sviluppo.

I ricercatori hanno dimostrato che il coronavirus SARS-CoV-2 responsabile della COVID-19 è in grado di infettare le cellule embrionali umane precoci, in particolar modo quelle dell'ectoderma. Ciò evidenzia possibili rischi sullo sviluppo e neurologici per i bambini nati da madri infettate dal virus nelle prime settimane dal concepimento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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