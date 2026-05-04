Il bagno fatale nel Garda Non ce l’ha fatta il 16enne

Un ragazzo di 16 anni di origine tunisina ha perso la vita nelle acque del Garda sabato scorso, durante una gita con amici in occasione del Primo maggio. Nonostante i tentativi di soccorso, le forze di emergenza non sono riuscite a salvarlo. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, quando il giovane si è tuffato nel lago e ha avuto difficoltà a riemergere. Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Non ce l’ha fatta Badr Ouajil, il giovane di origine tunisina che si è tuffato nelle acque del Garda sabato, durante una gita che ha fatto con amici in occasione del Primo maggio. Viveva a Cividate al Piano, nella Bergamasca, coi genitori. Il ragazzo si è inabissato nel lago dopo avere fatto un tuffo da un pedalò. Secondo le testimonianze, prima del bagno avrebbe mangiato e bevuto: non è escluso che sia andato sott’acqua dopo un malore. Quando gli amici non l’hanno visto riemergere hanno dato l’allarme. I soccorso sono arrivati in tempi brevissimi. In pochi minuti sono stati messi in campo due mezzi della guardia costiera che, giunti sul posto, hanno perlustrato i fondali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il bagno fatale nel Garda. Non ce l’ha fatta il 16enne The Wisdom of Father Brown Notizie correlate Il bagno fatale nel Garda. È morto il sedicenne ripescato dopo 40 minutiDESENZANO (Brescia) Non ce l’ha fatta Badr Ouajil, il giovane di origine tunisina che si è tuffato nelle acque del Garda sabato, durante una gita che... Travolto da un’auto nel cantiere: il frontaliere non ce l’ha fattaCadenazzo – Non ce l’ha fatta l’addetto alla sicurezza investito mentre stava lavorando lungo la strada. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il bagno fatale nel Garda. Non ce l’ha fatta il 16enne; Il bagno fatale nel Garda. È morto il sedicenne ripescato dopo 40 minuti; Ragazzini inghiottiti dalle acque dei laghi: morto un 15enne sul Lario, 16enne lotta per la vita dopo un tuffo nel Garda. Il bagno fatale nel Garda. È morto il sedicenne ripescato dopo 40 minutiDESENZANO (Brescia) Non ce l’ha fatta Badr Ouajil, il giovane di origine tunisina che si è tuffato nelle acque del ... ilgiorno.it Il bagno fatale nel Garda. Non ce l’ha fatta il 16enneNon ce l’ha fatta Badr Ouajil, il giovane di origine tunisina che si è tuffato nelle acque del Garda sabato, durante una gita che ha fatto con amici in occasione del Primo maggio. Viveva a Cividate al ... ilgiorno.it Morto nel Garda, il fratello del 16enne: «Ragazzi, usate la testa» x.com Il sedicenne annegato nel lago di Garda, durante una gita a Desenzano con alcuni amici. Si è spento in ospedale a Brescia. La famiglia chiusa nel dolore, la solidarietà della comunità tunisina. - facebook.com facebook