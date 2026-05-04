iCAUR a Auto China | debutto ROBOX e SUV V27 con autonomia oltre 1.000 km

Durante l'Auto China, il marchio iCAUR ha presentato il suo nuovo modello ROBOX e il SUV V27, entrambi con un'autonomia superiore ai 1.000 km. La vettura ROBOX si distingue per un design ispirato a forme robotiche, mentre il SUV V27 si presenta come un veicolo spazioso e tecnologicamente avanzato. Gli utenti hanno la possibilità di contribuire alla creazione dei nuovi modelli attraverso piattaforme di co-design messe a disposizione dal marchio.

? Cosa scoprirai Come può un'auto con estetica robotica garantire 1.000 km di autonomia?. Cosa permette agli utenti di co-creare direttamente i nuovi modelli iCAUR?. Come funziona l'assistente robotico AIMOGA all'interno dell'abitacolo interstellar cockpit?. Perché il nuovo SUV V27 punta ai mercati asiatici e oceanici?.? In Breve Sistema Golden REEV garantisce autonomia superiore a 1.000 km per il SUV V27.. Sicurezza certificata a 5 stelle per i mercati europeo e cinese.. Gruppo Chery opera già attraverso una rete di partner in 40 Paesi.. Robot AIMOGA integra l'intelligenza artificiale per l'assistenza diretta all'interno dell'abitacolo.. A Auto China 2026 il marchio iCAUR del Gruppo Chery presenta le nuove direzioni della mobilità con il debutto della concept ROBOX e del SUV V27.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - iCAUR a Auto China: debutto ROBOX e SUV V27 con autonomia oltre 1.000 km Notizie correlate Xiaomi sfida il mercato auto con SUV elettrico da 1.000 CV e 300 km/hXiaomi accelera la sua espansione nel settore automobilistico nel 2026 con tre nuovi progetti: il SUV elettrico YU7 GT, il maxi SUV YU9 con range... Toyota rilancia sull’elettrico con il C?HR+, suv ‘emozionante’ con 600 km di autonomia(Adnkronos) – Prestazioni di alto livello e autonomia sempre più estesa: Toyota sa bene come questi elementi siano decisivi per la progressiva... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: iCAUR svela ad Auto China 2026 la concept ROBOX e il Suv V27; Com'è fatto il fuoristrada cinese in arrivo in Europa; iCAUR presenta la concept car ROBOX e la V27 con guida a destra ad Auto China 2026; Arriva in Italia il mini Defender cinese: SUV alla portata di tutti. iCAUR svela la concept car ROBOX e il SUV V27 al Salone Auto China 2026iCAUR presenta la concept car ROBOX e il SUV ibrido V27 con guida a destra al Salone Auto China 2026. Nuove tecnologie, design futuristico e sostenibilità al ... megamodo.com iCAUR ROBOX Concept in Beijing Auto ShowCAUR unveiled the ROBOX concept and RHD V27 at the Beijing Auto Show 2026, highlighting its global expansion and future mobility direction. drivearabia.com China Xinhua News. . Che cosa ci si può aspettare da un'auto elettrica cinese Dalla possibilità di ordinare cibo con un comando vocale agli schermi controllati con i gesti, le auto elettriche cinesi sono ricche di sorprese. Il futuro della guida è già qui. - facebook.com facebook Da Auto China 2026 emerge ancora una volta la capacità di innovazione della Cina nell’automotive. Un settore un tempo europeo e giapponese, il cui futuro – tra software ed elettrico – sembra destinato a Pechino. x.com