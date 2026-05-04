Nella notte tra sabato e domenica, due giovani fidanzati sono stati trovati morti lungo una strada comunale tra Tribiano e Mulazzano. I corpi sono stati rinvenuti con i caschi ancora allacciati e le facce rivolte verso l’alto, dopo circa otto ore dalla scomparsa. I due conviventi, che da un anno avevano deciso di vivere insieme, erano deceduti in un tratto di strada caratterizzato da scarsa illuminazione e condizioni di scarsa sicurezza.

Tribiano (Milano) – Conviventi da un anno, progettavano una vita insieme. I loro sogni, però, si sono spezzati nella notte fra sabato e domenica sulla strada comunale 704, che collega Tribiano, nel Milanese, a Mulazzano, nel Lodigiano, attraversando frazioni decentrate e tratti di campagna. Qui, dove lo scooter sul quale viaggiavano è uscito di strada e finito in un fosso, hanno trovato la morte i due fidanzati Sarah Ernani, 25 anni il prossimo ottobre, e Alexandru Viorel Ichim, che il 28 maggio avrebbe compiuto 26 anni. Carabinieri e parenti sul luogo dove due giovani fidanzati, Alexander Viorel e Sarah Errani, hanno perso la vita in un incidente stradale finendo di notte con lo scooter in un fossato accanto alla strada comunale 704 fra i campi a Tribiano (Milano), dove sono stati trovati solo stamattina, 03 Maggio 2026.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I sogni spezzati di Alexandru e Sarah, i fidanzati trovati morti dopo 8 ore con i caschi allacciati. “Strada buia e pericolosa”

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