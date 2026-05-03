Due persone sono morte in un incidente tra Tribiano e Mulazzano, nel Lodigiano. Secondo quanto ricostruito, i conducenti di uno scooter sono finiti in un fossato dopo aver perso il controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambe le vittime non c’è stato nulla da fare. La polizia sta raccogliendo le testimonianze per accertare le cause dell’incidente.

Alexandru Viorel Ikoim e Sarah Errani sono morti in un tragico incidente tra Tribiano e Mulazzano. I loro corpi sono stati trovati nella mattinata del 3 maggio in un fosso profondo quattro metri da alcuni passanti. La coppia viaggiava su uno scooter Kymco 125 quando, durante la notte, ha perso il controllo finendo contro un muretto in cemento. Alexandru Viorel e Sarah Errani morti tra Tribiano e Mulazzano Il ritrovamento dei corpi Cosa ha detto il sindaco di Tribiano Alexandru Viorel e Sarah Errani morti tra Tribiano e Mulazzano La ricostruzione del sinistro, effettuata dai carabinieri e dai vigili del fuoco e riportata dal Corriere della Sera, suggerisce che l’incidente sia avvenuto diverse ore prima del ritrovamento, probabilmente intorno a mezzanotte.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alexandru Viorel e Sarah Errani morti tra Tribiano e Mulazzano, scooter fuori controllo: trovati in un fossato

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