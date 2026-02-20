A Varmo l' evoluzione del mondo del lavoro nel libro di Gabriele Tonizzo

Gabriele Tonizzo presenta il suo nuovo libro a Varmo, evidenziando come il cambiamento nel mondo del lavoro influisca sulle imprese locali. L’evento si svolge giovedì 26 febbraio alle 18.30 al Ristorante La Ferrata, nel comune di Varmo. Il testo analizza il ruolo del capitale umano e il valore nascosto all’interno delle aziende. La presentazione attirerà professionisti, studenti e appassionati di economia, pronti ad approfondire le dinamiche attuali del mercato del lavoro.

Giovedì 26 febbraio, alle 18.30, al Ristorante La Ferrata, in comune di Varmo, verrà presentato il ibro Leadership e capitale umano – il valore invisibile di un' impresa, edito da Teniche nuove., di Gabriele Tonizzo. mental e business coach, l'autore, che sarà presente all'evento, con la sua opera indaga, anche con la partecipazione di imprenditori e altri esperti, lo scenario delle risorse umane e della leadership di oggi, con una importante sezione in cui espone preziose tecniche di cambiamento. Persona eclettica e creativa, punta sulle tre anime che lo caratterizzano e che sono sempre più fondamentali nell'evoluzione del mondo del lavoro: una parte umanistica, una forte connotazione tecnologica e una parte creativa.🔗 Leggi su Udinetoday.it

