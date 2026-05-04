I concerti di maggio da non perdere

A maggio a Bologna si svolgono numerosi concerti che attirano l’attenzione degli appassionati di musica. Tra gli eventi in programma ci sono performance di grandi artisti come i Metallica, Cesare Cremonini, Tiziano Ferro e Max Pezzali. Questi appuntamenti rappresentano alcune delle principali occasioni per assistere a spettacoli dal vivo nel corso del mese. La città si prepara così ad accogliere un calendario ricco di eventi musicali.

Maggio è un mese di grande musica a Bologna. Sono tanti i concerti che scaldano i motori per una primavera e un'estate ancora più calde: basti pensare ai live dei Metallica, di Cesare Cremonini, di Tiziano Ferro e Max Pezzali. Tutti in arrivo. Ma concentriamoci sui prossimi 30 giorni: ecco i live.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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