Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la quarta puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. L’apertura del ristorante Cesaroni non sembra procedere per il verso giusto. Carlo decide di andare via e si allontana da Virginia. Marta parte con Marco per Milano: vogliono convincere Eva a farla restare a Roma. Marta rimarrà in Italia o tornerà negli Stati Uniti? Abbiamo visto la trama della quarta puntata de I Cesaroni – Il...🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

I Cesaroni 7 - Il ritorno: Marta Cesaroni è la figlia di Marco

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I Cesaroni 7 tornano stasera su Canale 5. Li seguirete Cambia l’orario della messa in onda che inizierà alle ore 22 circa, ma chiuderà in anticipo alle ore 23. Vedremo un solo episodio della fiction. Sceglierete di vederlo in diretta, oppure sulla piattaforma - facebook.com facebook