I Cesaroni - Il ritorno le anticipazioni della puntata del 4 maggio

Stasera, in televisione, verrà trasmesso un solo episodio della serie televisiva, dopo alcune settimane di programmazione con due puntate. La scelta di ridurre il numero di episodi si inserisce in un cambiamento temporaneo della programmazione, che interessa la trasmissione di questa fiction. La puntata in onda è prevista per questa sera, e sarà l’unica trasmessa durante la programmazione di questa settimana.

Stasera cambiano le regole: verrà trasmesso un solo episodio della fiction, ritornata sul piccolo schermo dopo più di 10 anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni della puntata del 4 maggio Notizie correlate Leggi anche: I Cesaroni – Il Ritorno, anticipazioni quarta puntata di lunedì 4 maggio 2026 I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntataQuesta sera, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la prima puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I Cesaroni - Il ritorno, la terza puntata in streaming; I Cesaroni - Il Ritorno, da lunedì un solo episodio a settimana; I Cesaroni - Il ritorno: nella terza puntata Giulio dà il suo addio al fratello Cesare. Ed è devastante, perché è l'addio (vero) di Claudio Amendola ad Antonello Fassari; I Cesaroni - Il ritorno, trama della terza puntata su Canale 5: arriva la telefonata di Eva!. I Cesaroni – Il ritorno cambia ritmo su Canale 5: dal 4 maggio una sola puntata a settimanaA partire da lunedì 4 maggio 2026, la programmazione di I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5 subisce una modifica significativa. La fiction diretta e ... laprimapagina.it 'I Cesaroni - Il Ritorno' cambia programmazione: un episodio a settimanaLa serie con Claudio Amendola cambia ritmo: un episodio settimanale per valorizzare il racconto e il pubblico giovane ... it.blastingnews.com UFFICIALE! I Cesaroni avranno un solo appuntamento a settimana. Domani sera, lunedì 4 maggio, andrà in onda solo una puntata della settima stagione. Dopo I Cesaroni Canale 5 manderà in onda la replica di Benvenuti al sud. Siamo davanti a una rivoluzi - facebook.com facebook