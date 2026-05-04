© US Mediaset Fabrizio de Blasio Ci sono ruoli che segnano le carriere degli interpreti e quello di Giulio Cesaroni è stato un unicum per Claudio Amendola. Che lo ha interpretato con slancio e affetto fin dall’inizio, vent’anni fa, e che ha fortemente voluto mettere in piedi il revival, arrivando anche a dirigerne i 12 episodi da 55 minuti circa ciascuno con un ciak dedicato all’amico scomparso Antonello Fassari. A seguire tutte le anticipazioni de I Cesaroni – Il Ritorno, aggiornate di settimana in settimana. 7×08 Le Prime Volte: Per evitare il pignoramento, Livia chiama in causa zia Teresa e organizza un finto matrimonio, con Stefania a orchestrare.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - I Cesaroni – Il Ritorno, anticipazioni ottavo episodio di lunedì 11 maggio 2026

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I Cesaroni - Il ritorno : perché Stefania e Rudi hanno così poco spazio a differenza degli altri personaggi storici?Nel revival della storica fiction di Canale5 le new entry hanno molto più spazio dei regular. Specialmente di due. Ed è un peccato, perché si è persa un'occasione ... vanityfair.it

I Cesaroni – Il Ritorno, nuova programmazione su Canale 5Dal 4 maggio, l'appuntamento con la famiglia più amata del piccolo schermo si allunga nelle settimane a venire ... sorrisi.com

Marco e Virginia, promossi o bocciati ne I Cesaroni Il Ritorno. Vi piace come coppia o vi stanno deludendo In attesa della nuova puntata, siamo curiosi di sapere le vostre opinioni sulla nuova famiglia di questa stagione. Matteo Branciamore e Marta Filippi - facebook.com facebook